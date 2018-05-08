İnşallah bu gol güzel bir başlangıç olur. Bununla yetinmek doğru olmaz. Daha fazlası için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan Bursaspor’da 22 yaşındaki genç oyuncu Furkan Soyalp, attığı golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teknik Direktör Paul Le Guen’in gönderilmesinin ardından takımın başına geçen Mustafa Er’in şans verdiği genç isim, performansıyla tam not aldı. Ligde son 4 maçta da forma giyen Soyalp, 317 dakika sahada kalırken, son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında girdiği 22 ikili mücadeleden 10’unu kazandı. Takımın en fazla ikili mücadeleye giren ismi olan genç oyuncunun gelecek yıl sözleşmesi sona erecek.

"Sahada her şeyini veren bir takım vardı ama olmadı"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Furkan Soyalp, “Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Rakibimizin 3 puana çok ihtiyacı vardı. Bizim için de yakaladığımız özgüvenimizi koruyup, geliştirmek adına önemli bir maçtı. İlk yarı rakip baskıyı kıramadık, biraz zorlandık ama ikinci yarı sahada daha bilinçliydik. Nitekim golü de bulduk ama 10 kişi kalınca işler daha da zorlaştı. Sahada her şeyini veren bir takım vardı ama olmadı” diye konuştu.

"Bununla yetinmek doğru olmaz"

Attığı golü de anlatan Soyalp, şu ifadeleri kullandı:

"Pablo topu bana geri atarken şut çekmeye odaklanmıştım, hazırlanış ve bitiriş olarak güzel bir gol oldu. Beni sevindiren, gole benden çok takım arkadaşlarım ve ekip sevindi. Soyunma odasında izlediğimde özellikle Pablo’nun gole tepkisi çok güzeldi ama attığım gol puan veya puanlar getirse daha mutlu olurdum. İnşallah bu gol güzel bir başlangıç olur. Bununla yetinmek doğru olmaz. Daha fazlası için çalışmaya devam edeceğim."