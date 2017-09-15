(Özel Haber) Gazinocular Kralından kral hareket

Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılacak operasyonun ardından ünlü gazinocunun karaciğeri ve 2 böbreği organ sırası bekleyen hastalara nakledilmek üzere alınacak.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’da Köşküm Gazinosu’nun sahibi, Türk sinemasının önemli ismi Zerrin Egeliler’in eşi Fahri Balcı (63) KOAH hastası olduğu ve tedavisi sürerken üç gün önce beynindeki damaların tıkanması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Balcı’nın sabah saatlerinde tedavi gördüğü Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlarla yapılan görüşmelerin ardından Balcı’nın ailesi organlarının bağışlanmasına razı oldu. Harekete geçen organ koordinatörlüğü ekipleri Balcı’nın karaciğeri ile 2 böbreğini sıra bekleyen başka hastalara nakletmek amacıyla almak için operasyona başladı. Bursa’da ‘Gazinocular Kralı olarak tanınan Fahri Balcı’nın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Ulucami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı’na defnedilecek.