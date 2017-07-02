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02 Temmuz 2017 10:00

(Özel haber) Güneşe çıkarak serinliyorlar

Volkanı andıran ocaklardan su gibi akan erimiş demirlerle adeta dans eden işçiler, yaklaşık 80 dereceyi bulan dökümhanelerden güneşe çıkarak serinliyor.

(Özel haber) Güneşe çıkarak serinliyorlar

02 Temmuz 2017 10:00


Bursalı demir döküm işçileri, insanların Afrika sıcaklarından bunaldığı bu sıcak yaz günlerinde, 1350 derecelik ocaklarda şelale gibi akan erimiş demirlerle mücadele ederek ekmek parası kazanıyor. Beşevler Küçük Sanayi Sitesi mevkiindeki dökümhanelerde hummalı çalışmalar yazın da devam ediyor. Kok kömürüyle kızdırılan dev ocaklarda su gibi eritilen madenleri toprakla sıvanmış potalara dolduran dökümcüler, kıvılcımlar saçan kırmızı kor halindeki bu eriyikleri kalıplara döküyor. Belli bir süre sonra donan maden eriyikleri soba ve mazgal haline gelince kum kalıplardan çıkarılıyor.



40 derece sıcaklık serin geliyor


Son zamanlarda ülke genelinde artan sıcaklıktan dolayı vatandaşlar dışarıda gezmekte zorluk çekerken, bu meslekte çalışanlar ise serinlemek için 40 derecelik sıcaklığa çıkıyor. Dökümhanelerin içinde hava sıcaklığı 70-80 dereceyi buluyor. İşçiler, beşer dakikalık molalarda üzerlerine su dökerek, 40 derece sıcaklıkta güneşin alnına çıkarak serinliyor.


Döküm ustası 61 yaşındaki Ayhan Özkır, “Yaz-kış çalışıyoruz. Güneşin alnı bize serin geliyor. Dökümhaneden çıkınca dışarısı bize çok serin geliyor. Üzerimize bol bol su döküyoruz. 1976 yılından beri bu meslekteyim” dedi.



“80 dereceden 40 dereceye çıkınca serinliyoruz”


58 yaşındaki Ahmet Ataş ise, “Hâlâ eski sistemde çalışıyoruz. Bundan önceki yıllarda döküm nasıl dökülüyorsa aynen devam ediyor. Biz artık zorluğuna alıştık. Erimiş madenin sıcaklığı yaklaşık bin 350 derece. Ben burada ocağı açıp kapatıyorum. Serinlemek için su yetiyor. Dışarıda güneşin altı bize serin geliyor. İçeride yaklaşık 80 derece sıcaklık var. 80 dereceden güneşli 40 dereceye çıktığımız zaman ferahlıyoruz” diye konuştu.




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