(Özel haber) Hafriyat kamyonu yarım asırlık ağacı böyle devirdi

Osmangazi ilçesinde dar sokağa girmeye çalışan hafriyat kamyonun kasası kestane ağacına takıldı. Kaldırımda bulunan ağaç büyük bir gürültüyle devrildi. Yayaların yoğun olarak kullandığı ve iş yerlerinin bulunduğu caddede o esnada hiç bir vatandaşın olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kamyonun ağacı devirme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazaya şahit olan esnaf, "Dükkanımızda oturuyorduk. Bir gürültü koptu. Heyecanla dışarı baktığımızda kamyonun ağacı devirdiğini gördük. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.