Hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek için yer arayan vatandaşlar, Saitabat Şelalesi’nde soluğu aldı. Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Kestel ilçesindeki Saitabat Şelalesi, bunalanların serinleme adresi oldu. Hava sıcaklığı Bursa’da mevsim normallerinin üzerine çıktı. 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için dağa ve yaylalara koştu. Uludağ’dan buz gibi akan kar sularıyla beslenen Saitabat Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı oldu.

Vatandaşlar, buz gibi suya girip şelalenin altında yüzerek serinleme fırsatı buldu. Gördükleri manzara karşısında hayretlerini gizleyemeyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Şelalede izdihama sebep olan vatandaşlar, "Havaların sıcak olması üzerine kendimizi buraya zor attık. Su buz gibi. Serinlemenin keyfine vardık. Havaların sıcak olmasından dolayı şelalenin başında büyük bir kalabalık var" diye konuştu.