Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bursa
  •  » (Özel Haber) Hava Sıcaklığı 40 Dereceyi Bulunca Herkes Serinlemek Için Şelaleye Koştu
30 Haziran 2017 09:22

(Özel Haber) Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca herkes serinlemek için şelaleye koştu

Bursa şehir merkezinde termometreler 40 dereceyi gösterince, vatandaşlar serinlemek için Uludağ’ın eteklerindeki meşhur Saitabat Şelalesi’ne akın etti.

(Özel Haber) Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca herkes serinlemek için şelaleye koştu

30 Haziran 2017 09:22


Hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek için yer arayan vatandaşlar, Saitabat Şelalesi’nde soluğu aldı. Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Kestel ilçesindeki Saitabat Şelalesi, bunalanların serinleme adresi oldu. Hava sıcaklığı Bursa’da mevsim normallerinin üzerine çıktı. 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için dağa ve yaylalara koştu. Uludağ’dan buz gibi akan kar sularıyla beslenen Saitabat Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı oldu.


Vatandaşlar, buz gibi suya girip şelalenin altında yüzerek serinleme fırsatı buldu. Gördükleri manzara karşısında hayretlerini gizleyemeyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Şelalede izdihama sebep olan vatandaşlar, "Havaların sıcak olması üzerine kendimizi buraya zor attık. Su buz gibi. Serinlemenin keyfine vardık. Havaların sıcak olmasından dolayı şelalenin başında büyük bir kalabalık var" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    37°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!