(Özel Haber) Hayatını yardımlara adayan hayırsever 800 bin kapak topladı

Bursa'da 5 yılda 800 bin mavi kapak ve tonlarca geri dönüşüm toplayan hayırsever, elde ettiği geliri yardım dernekleri ve üniversite öğrencilerine bağışlıyor. Toplam 7 ton karton, 620 kilogram plastik, 360 kilogram siyah kasa toplayan hayırsever, elde ettiği 5 bin TL'yi üniversite öğrencilerine ve hasta çocuklara bağışladı.

Bursa Soğanlı Mahallesi'nde ikamet 55 yaşındaki Nazım Gökçe, emekli olduktan sonra hayatını geri dönüşüme adadı. 2 çocuk babası Gökçe, sokak sokak, mahalle mahalle gezerek geri dönüşüm malzemeleri topluyor. Topladığı malzemeleri evinde biriktiren Gökçe, daha sonra onları satıp elde ettiği geliri engelli dernekleri ve üniversitede okuyan öğrencilere bağışlıyor.

5 yıldır geri dönüşüm işiyle ilgilendiğini ifade eden Gökçe, "Geçen seneye kadar 3 milyon kapak topladım. Ağırlığı 2,5 ton geldi. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Derneğine verdim. Eskisi gibi kapak olmadığı için yardım derneklerine yardım yapmak aklıma geldi. Karton toplamaya başladım. Bu işi bırakamadım. Hedeflerimi büyütüyorum. 100 çuval naylon var, 50 çuvaldan fazla pet şişe, 7 ton karton, 500 kilo plastik kasa, 800 bin civarında kapak topladım. Ben işçi emeklisiyim" dedi.

Hayatı yaşamak gerektiğini anlatan Gökçe, "Emekli olduktan sonra işe girmek istemedim. Kendimi bu işe adadım. Yardım dernekleri ve engelliler için çalışıyorum. Hedefim 10 ton toplamak. Günde karton toplarken fazla gidemiyorum. 30-40 kiloyu omzumda taşıdım. Bu görüntü her şeyi anlatıyor" diye konuştu.

Son geri dönüşümlerin hepsini 6 ay içerisinde topladığını belirten Gökçe, "Geri dönüşümlerin hepsini 6 ayda topladım. Gece gündüz toplamak için mücadele ettim. Bunların hepsini geri dönüşümcüye vereceğim. Kapaklar engelli kardeşlerimize gidecek. Birkaç yardım derneği ve üniversitede iyi bölümde okuyan öğrencilere parayı bağışlayacağım" şeklinde konuştu.