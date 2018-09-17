(Özel Haber) İçinde 11 bin lira olan çantayı 35 saniyede çaldı...O anlar kameraya yansıdı

Bursa'da bir fırında para dolu çantanın çalınması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Setbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramının 2. günü sabah saatlerinde küçük oğlu ile ekmek almak için fırına giden Onur Camfener (30), içerisinde 11 bin TL olan çantasını fırının tezgahına bıraktı. Ekmeği alıp fırından çıkan Camfener, çantasını unuttuğunu fark edince koşarak geri döndü. Çantasını yerinde göremeyince güvenlik kameralarını inceleyen Onur Camfener, arkasında bulunan şahsın çantasını alıp olay yerinden uzaklaştığını gördü. Görüntüleri izleyen Camfener polise haber vererek şikâyetçi oldu. Olay yerine gelen ekipler kameraları inceleyip hırsızı yakalamak için çalışma başattı.

Mağdur olduğunu ve hırsızın bulunmasını isteyen Onur Camfener," Kurban Bayramının 2. gününde oğlumla beraber Setbaşı'nda bulunan bir ekmek fırınına ekmek almaya gittim. Para çıkarmak için el çantamı fırın tezgahının üzerine bıraktım. Ekmeği aldıktan sonra dalgınlıkla çantayı orada bırakarak fırından çıktım. 35 saniye sonra geri döndüğümde çantamın yerinde olmadığını gördüm ve güvenlik kameralarına baktırdım. Çantamı arkamdan müşteri kılığında giren bir kişinin aldığını tespit ettik. Hemen polise haber verdim oldum. Emniyet güçlerinden bir an önce bu hırsızı bulmalarını rica ediyorum. Çantamda yaklaşık 7 bin 500 TL değerinde döviz ve Türk parası vardı. 11 bin TL'lik bir zarar verdi. Çantamın içerisinde bulunan bütün şahsî ve değerli eşyalarım, kimlik, ehliyet, hepsi gitti" diye konuştu.