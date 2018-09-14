(Özel Haber) İnegöllü esnaf Çin çekirdeği satmama kararı aldı

Çin çekirdeğine tepki göstermek için Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir esnaf siyah çekirdek satmama kararı aldı. Esnafın cama astığı yazı herkesin takdirini topladı.

İnegöl'de bulunan bir kuru yemişci siyah Çin çekirdeğine tepki göstermek maksadıyla işyerinin camına "Çin çekirdeği burada satılmaz. Çekirdek Çin'den değil kendi toprağımızdan afiyet olsun" yazıları astı. Eski Ankara yolu üzerine esnaflık yapan Sadullah Ergün, "Daha önce biz de satıyorduk. Satışlarımızda gayet iyiydi. Sonra duyduk ki çekirdekler Çin'den geliyormuş. Diğer çekirdekle arasında yarı yarıya fiyat artışı oldu. Ben de fiyatları yükseltim satışlar hızlı bir şekilde devam etti. Ben de kendi kendime böyle bir karar aldım, satmayacağım. Şu ana kadar kendi çekirdeğimizi satıyorduk. Bu zamana kadar sanki Çin çekirdeği mi vardı?" dedi.

Vatandaşların tepkisinin iyi olduğunu belirten Ergün, "Bu zamana kadar siyah çekirdek almaya gelenlere anlatarak kendi çekirdeğimizi almalarını sağladım. İşyerimize gelen kişileri şu ana kadar boş çevirmedik" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise esnafa teşekkür ederek, "Biliyorsunuz bizim kendi çekirdeğimiz var. Zamanla kalitesini ortaya koyunca biz patentini aldık. Bu konuyu tarım fuarında gündeme getirdik. Eski başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da konuya vakıf. Kendisi talimat verdi ama şu ana kadar her hangi yansıması olmadı. Çerezlik ay çekirdeğimiz geçen sene 6 lira iken bu sene 4 lira düştü. Onun da alıcısını bulmakta zorlanıyoruz. Bu arkadaşımız milli bir duruş sergiledi. Gönül ister ki tüm esnaflarımız aynı uygulamayı yapsınlar, inanın Çin çekirdeği buraya nasıl girdiyse, girdiği gibi çıktığı da bir olur" dedi.