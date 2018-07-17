(Özel Haber) İz takip köpeği sokak sokak yaşlı adamı aradı

Çelik’in bulunması için başlatılan aramalara iz takip köpeği İmbat da katıldı. Yaşlı adam polis ekiplerinin saatler süren arama çalışmalarıyla metro istasyonunda bulundu.

Oğlunun yanında kalan Alzheimer hastası 70 yaşındaki Kemal Çelik sabah saatlerinde evden çıktı. Öğle saatlerine kadar mahallede görülen Çelik’ten uzun süre haber alamayan ailesi telaşlanarak komşularına Çelik’i sordu. Komşularının görmediklerini ifade etmesi üzerine aile sakinleri, komşularıyla Çelik’i aramaya başladı. Herhangi bir netice alamayan aile, polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren Bağlarbaşı Polis Merkesi Çelik’in bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

70 yaşındaki hasta adamın bulunması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri teknik takibin yanı sıra eğitimli İz Takip Köpeği İmbat’ı da görevlendirdi. İmbat eğitmeni eşliğinde Çelik’in kaybolduğu ve en son görüldüğü sokaklarda dakikalarca iz sürdü. Bütün sokakları dolaşan İmbat’ın mahalleye yakın otobüs durağından sonra arama yapmaması polislerin dikkatinden kaçmadı. Çelik’in otobüsle mahalleden ayrılmış olabilme ihtimali üzerinde duran ekipler çevredeki güvenlik kameralarını ve Çelik’in üzerindeki cep telefonunun sinyallerini incelemeye aldı.

Çelik polis ekiplerinin saatler süren arama çalışmaları sonucu Acemler Metro İstasyonu’nda bulundu.