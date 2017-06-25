(Özel Haber) İznik Gölü’nün manzarası büyüledi

İniş esnasındaki kaya üzerinden manzara ise görenleri büyüledi.

Bursa’da ULUDAK ekibi fırsat buldukça vücutlarını zinde tutmak için farklı aktivitelere imza atıyor. İznik ilçesine bağlı Müşküle Köyü’nde Sarıkaya olarak bilinen bölgeye giden dağcılar, Gölün kıyısında yer alan kayan hem iniş hem tırmanma antrenmanları gerçekleştiriyor. Sarıkaya, farklı rotaları ve sağlam kaya yapısı ile dağcılar için uygun bir tırmanış ortamı oluşturuyor. Sarıkaya’ya giden dağcılar, ayrıca göl manzarası eşliğinde tutkularını gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki yekpare kaya bloğuna tırmanan Uludağ Dağcılık Kulübü üyeleri, göl manzarası ve yeşillikler içindeki Sarıkaya`nın güzel manzarasını da seyretmenin tadını çıkarıyor. Görenleri büyüleyen manzarada çeşitli zamanlarda tırmanışlar yaptıklarını ifade eden ULUDAK Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Şentürk, “Göl manzarası eşliğinde yemyeşil doğada, farklı zorluk derecelerinde çalışma olanağı buluyoruz. Bu bölgenin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması için çalışma yapmasını bekliyoruz. Bu kayada ekibimizle bir antrenman eğitim çalışması yapıyoruz. Hem tırmanış hem de iniş çalışmaları gerçekleştirdik. Bu tür etkinlikleri sürekli yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Bursa’da çok güzel çalışma alanları olduğunu ifade eden Şentürk, “Biz hem spro yapmış hem de doğa ile baş başa zaman geçirmiş oluyoruz. Sağlıklı kalmak için de bunların ikisi de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kayaya biz arkadan yürüyerek çıkıyoruz. Daha sonra iniş yapıyoruz. Manzarayı yaşamak gerekiyor. Bölge çok güzel” diye konuştu.

Halkın İznik Gölü için biraz daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Şentürk, “Her geçen gün göl kirleniyor. Vatandaşlar tarım ilaçlarını kullanırken dikkatli olmalılar. Buradan geçenlerde çevrenin temizliğine dikkat etmelidir. Yoksa bu güzelim doğa bir gün yok olup gidebilir” şeklinde uyarıda bulundu.

Ekipten birinin ise korku ile birlikte keşke sizle tanışmasaydım diye espri yapması ise gülüşmelere sebep oldu.