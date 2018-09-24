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(Özel Haber) İznik'in kabakları Almanya'ya ihraç ediliyor

Bursa’nın İznik ilçesinde kabak hasadına başlandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kabak hasadına başlandı. Tarlada 1 TL'ye satılan kabak, tezgahta 5 TL'ye alıcı buluyor. Üretilen kabaklar Almanya'ya ihraç ediliyor.


Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'nde asma cinsi kabağın hasadına başlandı. Tarlada 1 TL olan kabak, pazar tezgahlarında 5 TL olduğu görüldü. Kabak yetiştiricisi Kamil Cengiz, Marmara Bölgesi'nin en güzel kabaklarının bu civarlarında yetiştiğine dikkat çekti. Tarlada 1 TL olan kabağın maliyetleri kurtarmadığını belirten Cengiz, “Dolar yükselmeden önce 1 TL kurtarıyordu şu anda 1 TL kurtarmıyor. 4 buçuk dönüm tarlaya kabak için 500 gram tohum ektik. Günde 300-350 kilogram kabak oluyor. Her gün topluyoruz. Soğuklarda bir gün arayla toplamayı sürdüreceğiz. Ortalama 12-15 ton üretim bekliyoruz. Kabak Almanya'ya ihracat oluyor. Kırağı düşene kadar hasada devam edeceğiz. 10 gün önce başladık. İstanbul piyasasında da aranan bir kabak türünü üretiyoruz. Bizde 1 TL'den çıkıyor, markette 4.90 TL olduğunu biliyoruz” dedi.

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