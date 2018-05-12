(Özel Haber) Kaçak avlananlar drone ile yakalandı

Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlananları drone ile yakalıyor.

Yaban hayatı ve bioçeşitliliğn sürdürülebilirliği için koruma ve kontrol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bursa’nın Orhaneli İlçesi sınırlarında bulunan Çınarcık Barajında av koruma kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tekne ve drone yardımıyla kaçak avlananlara göz açtırmıyor. Av koruma memurları ve fahri av müfettişleri katılımlarıyla gerçekleştirilen çalışmada avlanmada kullanılan ve doğadaki su kuşlarına zarar veren çok sayıdaki malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, av sezonunda ve dışında 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışan personel ve teknik destekli yapılan koruma ve kontrol faaliyetleri ekipler tarafından titizlikle devam edeceği açıklandı.