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18 Kasım 2017 10:08

(Özel Haber) Kadın kuaförüne araç girdi, faciadan dönüldü

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, zemin katta bulunan bir kadın kuaförüne girdi.

(Özel Haber) Kadın kuaförüne araç girdi, faciadan dönüldü

18 Kasım 2017 10:08

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda kuaför salonunda kimsenin olmaması faciayı önlerken, araç sürücüsü ise kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi Kızokulu Caddesi’nde 15 ES 799 plakalı aracın sürücüsü, Bursa Kız Lisesi istikametinden yukarı çıkan yolda dönüşü alamadı ve zemin katta bulunan kadın kuaförüne girdi. Kuaföre giren aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, sabah kuaför salonunu açmak için gelen Remziye Acemoğlu ise dükkanın içinde bir araç görünce şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın kaçan sürücüsünü tespit etmek için çalışmalara başladı. Sabahın erken saatlerinde olan olayda kuaför salonunda kimsenin olmaması faciayı önledi.


Kuaför salonuna ciddi hasar veren aracın çekilmesi için ekipler çalışma başlattı.




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