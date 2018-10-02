(Özel Haber) Kalbi delik olan 6 yaşındaki çocuğa koltuk altından kalp ameliyatı

Bursa'da kalbi delik olduğu için koltuk altından kalp ameliyatı olan 6 yaşındaki çocuk sağlığına kavuştu.

Mustafa-Medine çifti, 6 yaşındaki oğulları Hüseyin Emir Şen'i yüksek ateş ve ishal şikayetiyle hastaneye götürdüklerinde, çocuklarının kalbinin delik olduğunu öğrendi. Küçük yaşta ameliyat olamayacağı için çocuğun gelişmesi beklendi. 6 yaşına gelen Hüseyin Emir'in yapılan tetiklerde kalbindeki büyümenin çoğaldığı görüldü. Bunun üzerine küçük çocuk Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Bölümü'nde Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Serkan Seçici tarafından ameliyat edildi. Gayet başarılı geçen ameliyatın ardından küçük çocuk sağlığına kavuştu.

Ameliyat hakkında bilgi veren Dr. Serkan Seçici, “Hastamız kalbindeki delikten ötürü takip edilmekteydi. Bu hastalık yavaş yavaş kalbini etkilemeye başlamıştı. Artık kapatılması gerekiyordu. Yapılan tetikler neticesinde kalbindeki deliğin büyük olduğu, kapalı yöntemle kapatılmaya uygun olmadığı sonucuna varıldı. Hastaya açık kalp ameliyatı yapılması tavsiye edilmiş. Açık kalp ameliyatı önden, göğüs ön duvarındaki kemik kesilerek yapılır. Ancak aile bizim bu ameliyatları koltuk altından yapılabildiğimizi öğrenince bize başvurdu. Biz de hastayı değerlendirip, uygun olduğu kanaatine vardık. Ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda hastamız gayet sağlıklı. Bu ameliyatlar sağ koltuk altından küçük kesi ile kemik kesilmeden yapılıyor. En büyük avantajı diğer yöntemlere üstün olması. Yara altı tamamen koltuk altında kalıyor ve görülmüyor. Kemik kesilmediği için hastalar daha çabuk toparlıyor ve taburculuk müddeti daha kısa oluyor. Özellikle kız çocuklarında yara izi uzakta kaldığı için meme dokusu etkilenmiyor. Bu yöntemle kalbin karıncıklarını da kapatabilmekteyiz” dedi.

Çocuğun babası Mustafa Şen ise, “Çocuğumuzu 1 yaşında ateş ve ishal şikayetiyle hastaneye götürdük. Burada doktorumuz kalbinde üfürme olduğunu söyledi. Başka hastanelere de müracaat yaptık. Kalbinde delik olduğunu, küçük yaşta ameliyat olamayacağını söylediler. Hocamız gerekli ameliyatı gerçekleştirdi. Çocuğumuz sağlığına kavuştu” diye konuştu.