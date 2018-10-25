(Özel Haber ) Kaldırım taşını kırdı, ağacı yerinden söktü, kaza anı kameraya yansıdı

Bursa'da kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü önce kaldırıma çarptı ardından ağacı yerinden söktü. Otomobilin motoru yerinden sökülürken, iki kişinin yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. .

Kaza, gece saatlerinde merkez Nilüfer İlçesine bağlı Beşevler Mahallesinde meydana geldi. Feci kazada bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Sürücünün otomobille viraja girerken direksiyon hâkimiyetini kaybedip önce kaldırıma çarptığı, hızını alamayarak orta refüjde bulunan ağacı yerinden söktükten sonra yaklaşık yüz metre sonra parçalanarak durduğu görülüyor. Kaza sonrası aracın motoru ve parçaları etrafa savrulurken otomobil sürücüsü 26 yaşındaki B.D. yere fırladı. Sürücünün yanında bulunan arkadaşı 31 yaşındaki R.B. aracın içerisinde baygın vaziyette kaldı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.