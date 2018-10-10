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(Özel Haber) Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk

Bursa’da bir kamyonetin kasasına yüklenen ev eşyalarının üzerinde yolculuk yapan genç, kazaya davetiye çıkardı.

Bursa'da bir kamyonetin kasasına yüklenen ev eşyalarının üzerinde yolculuk yapan genç, kazaya davetiye çıkardı.


Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Mudanya Bulvarı'nda seyir halindeki kamyonetin kasasındaki genci görenler şaşkına döndü. Eşyaları kamyonetin kasasına yükleyen sürücü ve yanındakiler, kabinde yer kalmadığı için gencin kasaya binmesini istedi. Kasada yolculuk yapan genç ise, güvenliğini eşyaların bağlandığı urganın arkasına geçerek sağladı. Kamyonetin hızlı olması sebebiyle rüzgardan etkilenen genç, eşyaları kendine siper etti.

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