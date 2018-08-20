(Özel Haber) Karacabey Longozu’nda 270.tür böyle kaydedildi

Her göç dönemi Türkiye’nin ender kuşlarına da geçici olarak ev sahipliği yapan longozda bu kez genellikle Ege Denizi kıyılarında görülen ve ülkemiz için nadir görülen kuşlardan olan Ada Doğanı tespit edildi.

Özellikle göç dönemlerinde deniz kıyısında tünediği dal veya kayalıklardan denizi izleyen Ada Doğanları, deniz aşırı göç etmekte olan küçük kuşları avlıyor. Türkiye’de değişik bölgelerden istisna kayıtları görülse de Ege kıyıları ve Yunan Adaları türün üreme ve barınma için sürekli kullandığı alanlar olarak kayıtlarda yer alıyor.

Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in longozda gerçekleştirdiği gözlemde kayda aldığı bu tür aynı zamanda longozda çektiği 270. kuş türü. Tüydeş ‘’Longozda resmi kayıtlarda tür sayısı daha az gözükse de şu anda 270’i bulmuş durumdayım. Ve bu rakamı önümüzdeki 5 yıl içinde 300’e ulaştırma gayretindeyim’’ diye konuştu.