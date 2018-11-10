(Özel Haber) Karacabey Longoz'unda sonbahar güzelliği

Doğal güzellikleriyle sonbaharda da dikkat çeken Karacabey Longoz Ormanları ve ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın ‘Recep İvedik 6 Afrika' filminin çekildiği mekan havadan görüntülendi. Sonbahar ile birlikte ortaya rengarenk görüntüler çıktı.

Türkiye'nin en önemli doğal alanlarından biri olan ve içinde binlerce hayvan barındıran Karacabey Longoz'unda, ünlü komedyen Şahan Gökbakar, ‘Recep İvedik Afrika'yı çekti. Bambudan yapılan ve 100 bin TL'ye mal olan Afrika köyü, longozun güzellikleriyle birlikte havadan görüntülendi. Şu an çay bahçesi olarak değerlendirilen Afrika köyü Karacabey Belediyesi'ne hediye olarak bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün koruması altında olan Karacabey Longuzu ziyaretçilerinin beğenisini sonbaharda da topluyor. Bir tabiat harikası olan longoz ziyaretçilerini büyülüyor. Farklı habitat özelliklerini bir arada barındıran ve biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengin olan Kocaçay Deltası ve Karacabey Longozu, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı, doğa yürüyüşleri, doğa kampları gibi farklı eko-turizm aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği nadir alanlardan.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, dünyanın en nadide ormanlarından ve longozuna ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 300 çeşit kuş türünü endemik bitkileri içerisinde barındıran, tatlı su ile tuzlu suyun birleştiği Dalyan Gölü ile birlikte Longoz Ormanları, öncelikle Karacabeylilerin, Bursalıların tüm Türkiyelilerin hatta dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. En nadide en büyük su basar ormanlarından bir tanesi Karacabey Longozu. Stratejik olarak, aslında mesafe olarak ulaşım noktasında çok yakın bir alanda, bu güzellikleri görmek, adeta Amazon Ormanlarını, Afrika Savanlarını andıran bir atmosferde bulunmak, bu havayı teneffüs etmek gelenleri çok mutlu ediyor. Gelen turist sayısının her geçen gün daha da arttığını buradan ifade etmek istiyoruz. Çok önemli bir film, “Recep İvedik 6” şubat ayında vizyona girecek, Longoz Ormanlarında çekildi Bu filmin platosunu bile görmek için Longoz Ormanlarına gelen birçok turistimiz mevcut. Karacabey Belediyesi olarak bizlerde doğayı koruyarak, doğaya zarar vermeden, gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmasını temin ederek, vatandaşlarımızın bu güzelliklerden istifade etmesini düşünüyoruz ve noktadaki çalışmalarımızda devam ediyor. Ben bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyorum. İstanbul'a 1,5, İzmir'e 2 saat ulaşım mesafesinde olan Karacabey'imiz Longoz Ormanları için bütün vatandaşlarımızı Karacabey'e bekliyoruz" dedi.

Bölgede hayvancılıkla uğraşan ve Afrika köyünü işleten Hasan Güçlü, “Recep İvedik Afrika filmi burada çekildi. Çekimler bitince de burası Karacabey Belediyesi'ne bırakıldı. Belediyeden de biz alarak çay bahçesi, gözleme evi olarak işletmeye çalışıyoruz. Buraya ilgi vardı, ama filmin çekilmesinden sonra ziyaretçilerde artış oldu. Film yayına girdikten sonra daha da fazla insanın ziyaret edeceğini düşünüyoruz” dedi.