(Özel Haber) Karla kaplı ormanın içinde köşk sefası

Uludağ'da sezonun başlamasına kısa bir süre kalırken, Sarıalan bölgesinde bulunan orman köşklerine talep her geçen gün artıyor.

Bursa Uludağ'da bulunan 45 orman köşkü, yaz aylarında olduğu gibi kışında yoğun ilgi görüyor. 200 dönüm arazi üzerine kurulu köşkler, 12 ay hizmet veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ Sarıalan mevkisinde 49 orman köşkü inşa ettirdi. Köşkler, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Bursa şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıalan'ın etrafı çam ağaçlarıyla örtülü. Bol oksijenli havaya sahip bölgedeki orman köşkleri, ilk karın düşmesiyle cazibe merkezi haline geldi. 49 köşkten 45 tanesi kullanıyor. Köşklerin fiyatları ise gecelik 500 ile bin 500 lira arasında değişiyor. 3 yıldır hizmet veren orman köşkleri 197 yatak kapasitesine sahip. 200 dönüm alan üzerine kurulu 8'i altı, geri kalanı 4'er kişilik 45 orman köşkü 12 ay hizmet veriyor. Bölge, yaz- kış sağlık turizmi açısından da önem taşıyor. Kadınlarda 17, erkeklerde 21 gün üzeri konaklama yapıldığında kan yenilenmesi söz konusu oluyor.

Uludağ Orman Köşkleri Tesis Müdürü İzzet Batır, "49 tane köşk var. Bunların 45 tanesi kullanılır vaziyette. 6 kişilik ve 4 kişilik köşklerimiz var. Köşklerimiz bungalov tarzında. Kaloriferli ve içleri eşyalı. Evlerin içerisinde her şey var. Misafirlerimiz eğer isterlerse sabah kahvaltısı ve akşam yemeği odalarına servis ediliyor. Yaz döneminde turistlerimiz genellikle 1 hafta arasında, kış dönemi turistlerimiz ise hafta sonu ya da 5 gün konaklıyorlar" dedi.

Köşklerin ücretleri hakkında bilgiler veren Batır, "Ücretleri karın yağışına ve doluluk durumuna göre değişiyor. Normal şartlarda 4 kişilik köşklerimiz 500 ila 700 lira arasında. 6 kişilik köşklerimiz ise 750 ila bin 500 lira arasında değişmektedir. Genelde iç turizme hizmet ediyoruz. Yaz dönemi Arap, kış dönemi yerli turistlere hizmet ediyoruz. Kayak merkezine 5 kilometre mesafedeyiz. Teleferik-Sarıalan istasyonunun yanındayız. 10 dakika içerisinde kayak merkezlerine ulaşabiliyoruz. Yani misafirlerimiz burada konaklayıp kayak için Uludağ'a gidiyorlar. Bu sene güzel bir dönem geçirdik. Kış sezonunun da güzel geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.