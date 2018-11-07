(ÖZEL HABER) Kayıp paranın sahibi arıyor

Bursa'da üç kişilik bir aile yolda yürürken farkına varmadan parayı düşürdü. Bir başkası düşen parayı bulup sahibini aradı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Nereden geldikleri belli olmayan üç kişilik bir aile, yoldan otomobillerine giderken bir miktar parayı yere düşürdü. Arkasından gözlükçüde bulunan bir müşteri parayı yerde fark edip etrafındakilere sordu. Fakat paranın sahibini bulunamayınca, duyarlı vatandaşlar gözlükçüye parayı teslim ettiler. O anlar ise gözlükçünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Parayı bulan adam gözlükçüye parayı getirdiğinde içerideki müşterilerden birisi parayı kendisinin düşürdüğünü söylese de, iş yeri sahibi güvenlik kamerasından baktığında paranın o kişiye ait olmadığını ve düşürenlerin üç kişilik bir aile olduğunu tespit edip parayı vermedi.

İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan gözlükçünün sahibi Mesut Gülmez, "İşyerinde çalışırken bir hayırsever müşterim kapının önünde bir miktar para buldu. Gelen giden olursa "size söyler" diyerek parayı bize teslim etti. O sırada dükkânda bir müşterim vardı. "Benim param" diyerek sahiplenmek istedi. Ondan sonra emin olamadım "güvenlik kamerası görüyordur, bir bakalım" dedim. Baktık ki vatandaşa ait değilmiş. Kameraya baktığımızda üç kişilik bir aile parayı kapının önünde düşürüyor ve karşıda duran arabasına binip gidiyorlar. İnşallah yerine ulaşır para'' dedi.

Gülmez'in çağrısıyla birlikte şimdi kayıp paranın sahibi aranıyor.