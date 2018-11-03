(Özel Haber) Kendisine böbreğini vermek isteyen eşini kaybetti, bir ay sonra organ nakli oldu

Kütahya Domaniç Devlet Hastanesi'nde başhemşire olarak çalışan Neriman Aydın (50), 2013 yılında böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrendi. Hemen tedaviye başlayarak 9 ay diyalize girdi. Kardeşinin bağışladığı böbrek nakledildi. Kardeşinden nakledilen böbrek de 2,5 yıl sonra iflas etti. Tekrar diyalize başlayan Aydın'a kan grubu tutmayan öğretmen eşi Cemal Aydın böbreğini bağışlamaya karar verdi. Kan grupları tutmadığı için çapraz kurayla eşine böbreğini verecek olan koca tetkiklere başladı. Bu esnada öğretmen kocanın hepatit hastası olduğu öğrenildi. O da tedaviye başlayarak karaciğer nakli beklemeye başladı. Bu sırada hemşire eş de 3,5 yıl tekrar diyalize girmeye devam etti. 40 gün önce eşi Cemal Aydın'ı kaybeden Neriman Aydın, eşinin yasını tutarken, bir hafta önce kendisine uygun böbrek bulunduğunu öğrendi. Hemen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi'ne giden emekli hemşireye böbrek nakli yapıldı. 40 gün önce kendisine böbreğini bağışlamak isteyen eşini kaybeden Neriman Aydın, böbrek nakliyle hüzün ve sevinci bir arada yaşadı.

Yaşadığı süreci şu anda tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde duygu dolu sözlerle anlatan Neriman Aydın, “Başhemşire olarak görev yapıyordum. 2013 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Hemen tedaviye başladım. 9 ay diyalize girdim. Kardeşimle kan gruplarımız tuttuğu için o bana böbreğini bağışladı. Kardeşimin bağışladığı böbreği 2,5 yıl sonra iflas etti. Ben tekrar diyalize girmeye başladım. Bu ikinci aşamada kan grubumuz tutmayan eşim bana böbreğinin çapraz kurayla vermeye karar verdi. Hemen tetkiklere başladı. Bu tetkikler esnasında eşimin hepatit hastası olduğu ortaya çıktı. Az bir zaman sonra karaciğeri iflas etti. Karaciğer nakli beklemeye başladı. Başka rahatsızlıklarından dolayı nakil olamadı. Eşimi 40 gün önce kaybettim. Eşimi kaybettikten 33 gün sonra bana uygun böbrek bulunduğunun haberini aldım ve hemen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine tetkik için geldim. Dokularımız uydu ve böbrek nakli oldum. Eşimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken böyle bir haber aldım. Hüznü ve sevinci bir arada yaşıyorum. Eşimi hatırlayıp çok duygulanıyorum. Ondan bana kalan tek kızımız. Onu ömrüm boyunca unutmayacağım” dedi.