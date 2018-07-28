(Özel Haber) Kışın üstünde yürüdükleri göllerde yazın yüzüyorlar

İki mevsimi yaşayan dağcıların yaptıkları kayıtlar ise renkli görüntüleri ortaya koydu.

Bursa’nın hayat kaynağı olan Uludağ’daki göller doğa meraklılarını büyülemeye devam ediyor. Türkiye’nin önemli zirvelerinden olan 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ’da bulunan 7 göl ziyaretçilerinin akına uğruyor. Kara göl, Kilimli göl, Aynalı göl, Buzlu göl ve yazın kuruyan Heybeli gölleri, doğaseverlerin uğrak mekanlarından bir yer oluyor. Kışın donan göllerin üzerinde yürüyen Bursalı dağcılar, yazın suyun içinde serinlemenin keyfine varıyor.

ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Uludağ Türkiye’nin en güzel dağlarında bir tanesidir. Yaz ve kış mevsimlerinde ayrı bir güzelliği oluyor. Biz bu yaşadığımız güzellikleri de vatandaşlarımızla paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Ancak biraz temizliğe dikkat edilmesi gerekiyor. Maalesef göllerimizi ve çevreyi yeterince korunduğunu söyleyemeyiz. Kar yağışının yoğun olduğu zamanlarda bilmeyen birisi göllerin bile farkına varamaya bilir. Biz buzla kaplı olduğu zaman keyfi bir başka oluyor” dedi.

Uludağ’ın zirvesinde kışın yaptıkları eğitim tırmanışları esnasında kar balkonunun çöktüğü alanı da yazın görüntüleyen Şentürk, “60 metreden fazla yükseklikte yaşanan korku dolu anlardı. Burayı yazınd a görüntüleyerek iki mevsimi ve yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek istedim” diye konuştu.