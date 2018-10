(ÖZEL HABER) Kızıl geyiklerin birbirlerine yaptıkları kurlar işte böyle görüntülendi

Doğa Fotoğrafçısı Ali Şenel, "Kaybolmadan Keşfet" başlığı altında Türkiye'deki türlerin fotoğraflanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda Türkiye'nin nadir yaban hayatını an be an kaydediyor.

Şenel son olarak çiftleşme dönemindeki kızıl geyiklerin ormanda birbirlerine olan kur davranışlarını yakaladı. Ormanların en ıssız yerlerinde yaşayan geyiklerin bu şekilde fotoğraflarının az olması ise Şenel'in çektiği fotoğrafları ve görüntüleri daha değerli kılıyor.

Türkiye'nin dört yanına dolaşıp 2 yıldır sürdürdüğü çalışma sayesinde bir çok türün farklı anlarını kaydeden Ali Şenel, şimdi de Eskişehir ve Beypazarı ormanlarında kızıl geyiklerin kur davranışlarını görüntüledi.

Türkiye'de 3 geyik türü bulunduğunu, kızıl geyiklerin Ankara, Bolu, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Kahramanmaraş'ın yüksek ormanlarında yaşadığını hatırlatan Ali Şenel, "Kaçak avcılık, başıboş köpekler gibi çeşitli insan etkenli sorunlar nedeniyle sayıları azalan bu geyikler ciddi tehdit altındalar" dedi.

Kızıl geyikler normal şartlarda görülmesi zor türlerden olmasına rağmen günlerce ormanlarda iz süren Şenel, özellikle sonbahar döneminde bu geyiklerin çiftleşme öncesi kur davranışlarını fotoğraflamayı başardı. Özellikle kur davranışı sırasında böğürme anlarına ait fotoğraflar belgesel karelerini andırır nitelik taşıyor.

İHA muhabirine açıklama yapan Ali Şenel, "Onlara yaklaşmak hem çok zor hem de oldukça heyecanlıydı. Ormanda geliş yönlerinde kamufle olduğum için bana oldukça yaklaştılar ve yaklaştıkça artan ses nedeniyle heyecandan fotoğrafları ellerim titreyerek çekebildim'' dedi.

Türkiye'de kızıl geyikler bu aylarda çiftleşme dönemine giriyorlar. 8 ay süren gebeliklerinin ardından Mayıs ve Haziran aylarında doğum yapan bu hayvanlar ormanların en ıssız bölgelerinde yaşamlarını sürdürüyorlar.

Kaybolmadan keşfet projesi için bir yılda 40 bin kilometre yaptığını ifade eden Ali Şenel, "Çizgili sırtlan hariç bütün büyük memeli hayvanları fotoğrafladım. Kars'ta boz ayıları ve kurtları, Erzurum'da kızıl tilki ve kurtları, Tunceli Erzincan civarında yaban keçilerini, Urfa ve Hatay'da ceylanları, İç Anadolu'da, Bolu, Ankara, Beypazarı, Eskişehir'de kızıl geyikleri, Antalya'da ala geyikleri, Kastamonu ormanlarında karacayı fotoğrafladım. Ama en çok ilgimi çeken geyikler oldu. Çektiğim fotoğrafları alisenel.net ve instagram gibi sosyal medya hesaplarımdan da paylaşıyorum" diye konuştu.