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(Özel Haber) Kör noktaya denk gelen araç metrelerce sürüklendi

Bursa’da bir kamyonun kör noktasına denk gelen otomobil metrelerce sürüklendi.

Bursa'da bir kamyonun kör noktasına denk gelen otomobil metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Kaza, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz renkte bir otomobilin kamyonun önünde metrelerce sürüklendiği görülüyor. Kamyon şoförü kör noktaya gelen aracı sürüklerken, çevredeki araçların kornoları ve el işaretleriyle duran kamyon şoförü aşağı inince büyük şok yaşadı. Şoför ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

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