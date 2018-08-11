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11 Ağustos 2018 08:56

(Özel Haber) Köylülerin silahla domuz nöbeti

Bursa’da köylüler tarlalarını talan eden domuzlara karşı silahla nöbet tutuyor.

(Özel Haber) Köylülerin silahla domuz nöbeti

11 Ağustos 2018 08:56

Köylüler domuzları vurmayıp, sadece havaya ateş ederek korkutuyor.


Büyükorhan’ın Sarnıç köyü sakinleri bugünlerde uyku uyuyamıyor. Köylüler tarlalarına ektikleri sebze ve meyvelerine domuzların dadanması üzerine sabahlara kadar silahla nöbet tutmaya başladı. Uludağ yamaçlarında sürüler halinde gezen domuzlar, girdikleri tarlada hiçbir mahsul bırakmayıp, hepsini telef ediyor. Domuz sürülerinin ekili alanlarına zarar vermesinin önüne geçemeyen köylüler, son çare olarak, ellerine silah alıp köyün farklı yerlerinde gruplar halinde nöbet tutmaya başladı.


Köylüler, ellerindeki silahlarla domuzlara hiçbir zarar vermeyip, sadece havaya ateş edip, kaçmalarını sağlıyor. Domuzların köyün dibine kadar gelmeye başlamasıyla köylülerin tedirginliği bir kat daha arttı. Köyün belli noktalarına ses çıkartan düzenekler kuran köylüler, “Büyük zarar ediyoruz. Sabahlara kadar nöbet tutarken uyku da uyuyamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bizim gelirimiz bu ektiğimiz sebzeler. Bunların bir kısmını satıyor bir kısmını da saklayıp kışın tüketiyoruz. Bu işe bir çare bulunmasını istiyoruz” dediler.




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