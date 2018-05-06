(Özel Haber) Longoz kızıla boyandı

Longozu gezmeye gelenler bu ilginç görüntüyle karşılaşırken, longozda ilk kez bu boyutta kırmızı tabaka ortaya çıkması dikkat çekti. Doğaseverler, uzmanları araştırmaya, milli parkları da göreve davet etti.

Karacabey Longozu’nda suyun yüzeyi kırmızı renge büründü. Longozu gezenler bu anları görüntüledi. Bu yıl ilk kez bu boyutta rastlanan bu durumun longozu besleyen Kocaçay deltasında yapılan çeltik üretimindeki azola bitkisinden kaynaklandığı öne sürülüyor.

Kırmızı görüntü görsel güzellik ortaya çıkarsa da bu durumun perde arkasındaki sebeplerinin tespiti, önümüzdeki süreçte muhtemel yaşanacak bir olumsuzluğun da önüne geçilmesini sağlayacak.