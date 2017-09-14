(Özel haber) Madde bağımlısı genç sokak ortasında kriz geçirdi

Sara nöbeti geçirdiğini zanneden vatandaşların yardım etmek için seferber olduğu gencin madde bağımlısı olduğu sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle anlaşıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sentetik uyuşturucu bonzai içtiği iddia edilen bir genç bir anda yere yığıldı. Gencin bilinçsiz hareketleri görenlerin yüreklerini burktu. Önce sara nöbeti geçirdiğini zanneden vatandaşlar yardım edebilmek için seferber oldu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte şahsın madde bağımlığı olduğu ortaya çıktı. Bir süre sonra güçlükle ayağa kalkabilen madde bağımlısı genç ayağında platin olduğu için ayakta duramadığını söyleyerek tedaviyi kabul etmeyip uzaklaştı.