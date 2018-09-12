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(Özel Haber) Mama için dilenen kedi fenomen oldu

Bursa’da sosyal deney için bir araya gelen Setbaşı esnafı, daha önce görülmemiş bir etkinliğe imza attı.

Bursa'da sosyal deney için bir araya gelen Setbaşı esnafı, daha önce görülmemiş bir etkinliğe imza attı.


Setbaşı esnafı iki gündür uyguladığı sosyal deneyde, kaldırımda yatan kedinin önüne koydukları mendil sayesinde vatandaşların attıkları paralarla mama ve veteriner masraflarını karşıladı. Esnaf, elektrik direğine astıkları, ‘Açım lütfen boş geçmeyelim' yazan kağıtla kedi için vatandaşların dikkatini çekmeyi başardı.


Yoldan geçenler ilk baktıklarında ne olduğunu anlamasa da esnafa sorduklarında bunun bir sosyal deney olduğunu ve bu aşamada toplanan paralarla diğer sokak kedilerine de yardım ulaştırmak istendiğini anladılar.


Bazı vatandaşlar tepki gösterse de sonrasında olayın iyi bir şey olduğunun farkına varıyorlar. Bu şekilde bir sosyal deneyi vatandaşlarla buluşturan Setbaşı esnafından Hüseyin Mecit Bedel, "Sosyal deney yapıyoruz. Projenin ilk iki gününde kedimiz ve diğer kediler için birçok mama ve veteriner masraflarını karşıladık" dedi.


Vatandaşların duyarlı davrandığını kaydeden Bedel, "Halkımızın hayvanlara karşı çok merhametli ve sevgi dolu. Biz yardım yapan vatandaşlara minnettarız" diye konuştu.


Yoldan geçen vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kediyi görüntüleyip çok şaşkın olduklarını ve daha önce böyle bir şey görmediklerini, sosyal deneyin içeriğini öğrenince çok memnun olduklarını ve destekte bulunduklarını söylediler.

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