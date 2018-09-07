(Özel Haber) Masaja gidip ahlak polisi tarafından karşılandılar

Baskın sırasında daha önce randevu alıp masaj salonuna gelen müşteriler kapıda polisi görünce neye uğradığını şaşırdı. Baskın sırasında masaj salonunda çalışan hamile bir kadın dikkat çekti. Operasyonda fuhuş yaptırdığı belirlenen bir masaj salonu hakkında işlem yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, narkotik polisi, güven timleri ve çok sayıda asayiş polisinin katılımıyla ruhsatsız çalışan ve fuhuş yaptıkları yönünde ihbar yapılan masaj salonlarına yönelik baskın düzenledi. 30 masaj salonuna giren polis ekipleri bu salonlarda çalışan 117 kişi hakkında işlem yaptı. Baskında fuhuş yapıldığı tespit edilen bir iş yerinde çalışan D.Ö. "fuhuşa aracılık etmek ve yer temin etmek" suçundan gözaltına alındı.

Operasyonda masaj salonlarında arama yapan ekipler bir iş yerinde çöp poşetlerinde kullanılmış kondom, cinsel gücü arttırıcı hap ve henüz paketlerinden çıkarılmamış kondomlar ele geçirdi. İş yerinde çalışan 3 kadından birinin hamile olması dikkat çekti. Kadınlardan D.Ö, "fuhuşa aracılık yapmak ve yer temin etmek" suçundan gözaltına alındı.

Masaj salonlarından önceden randevu alan ve randevu saatleri operasyona denk gelen müşterileri kapıda polis ekipleri karşıladı. Karşılarında polisi gören müşteriler neye uğradığını şaşırdı. Çoğu müşteri polisi görünce yanlış geldiklerini iddia edip giderken çoğu da masaj salonlarından randevu aldıklarını belirtti. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan müşteriler geri gönderilirken bir müşteri masaj salonunda çalışan kadınlardan biriyle 200 lira para karşılığında birlikte olduğunu itiraf etti.

Ahlak polisi tarafında 30 ayrı adrese yapılan baskında 177 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 5 iş yerinin ruhsatsız çalıştığı, 11 işyerinde 14 çalışanın SGK ve kimlik bildirimlerinin yapılmadığı, 7 işyerinde işyeri sahiplerinin işyerinde bulunmadıkları çalışan personellerin ise mesul müdürlük belgelerinin olmadığı tespit edildi.

Ahlak polisi masaj salonu baskınlarının ardından yollara çıkarak fuhuş yapan kadınlara yönelik de baskın düzenledi. Merkez Osmangazi ilçesine bağlı çeşitli noktalarda uygulama yapan ekipler yola çıkan çoğu travesti toplam 16 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlar emniyete götürülüp idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. Ekipler özellikle Merinos bölgesinde cadde üzerinde yapılan yol yapım çalışmasına rağmen yollara çıkan hayat kadınlarına engel olmak için sabaha kadar devriye görevi yaptı.

Öte yandan Merinos Kavşağı’nda yol çalışması olduğu için gece yarısından itibaren işçilerin dijital reflektörle sürücüleri uyardığı, bunların kadın pazarlayıcı kişiler olmadığı belirtildi.