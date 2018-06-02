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02 Haziran 2018 15:54

(Özel Haber) MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman seçimlerin neden erkene alındığını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye üzerine kurgulanmak istenen tezgahları bertaraf edebilmek adına aklı selimin galip çıktığını ve seçimlerin öne alındığını belirterek, "Türkiye’yi seçimler öncesi bir kargaşaya ve kaosa sürüklemek istiyorlardı.

(Özel Haber) MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman seçimlerin neden erkene alındığını açıkladı

02 Haziran 2018 15:54

Huzuru bertaraf etmek, yeniden husumet tesis etmek için bir takım tezgah peşindeydiler. Bir takım tezgahlar söz konusuydu. Ancak Devlet aklı harekete geçerek, oyunlar bozuldu" dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi Bursa milletvekili adayları Türkiye’nin 33 ilinden vatandaşlarla sahur yapıp birlik ve beraberlik mesajı verdi. 33 ilden çeşitli derneklerin bir araya gelmesiyle kurulan Bursa İl Dernekler Federasyonu’nda sahur yapan MHP Bursa milletvekili adayları büyük ilgi gördü.


Burada yapılan sahur programında konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Seçimler 2019 Mart ayında yapılacaktı. Ancak 24 Haziran 2018 tarihine alındı. Bu tercihi yapmamızı icap ettiren olağan üstü hazırlıklar söz konusuydu. Türkiye’yi yapılacak bu seçimler öncesi bir kargaşaya ve kaosa sürükleyebilecek. Huzurun bertaraf edilmesine, yeniden husumetin hakim olduğu bir ortam hazırlığı vardı. Bir takım tezgahlar söz konusuydu. Bu hesaplar bilindiği ve görüldüğü için bu şer odaklarının hesabını boşa çıkartmak, Türkiye üzerine kurgulanmak istenen bu tezgahları bertaraf edebilmek adına akli selim gereğini yaptı. Devlet aklı harekete geçti ve seçimleri öne aldı. Oyunlar bozuldu. İnşallah ayın 24’ünde yapılacak olan bu seçimle; milletimiz bu oyunları tarihin derin çöplüklerine gömecek. MHP olarak ülkenin içinde bulunduğu bu nazik şartlar, bölgemizde yaşanan sıcak gelişmeler nazara itibara alındığında siyaseten önceliklerimizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetiyle bizi karşı karşıya bıraktı. Biz 49 yıllık şerefli geçmişi olan bir siyasi hareketiz, merkezine insanı alan, insana hizmeti ibadet anlayışı içinde değerlendiren bir anlayışa sahibiz. Biz insanı Cenabı Hakkın yarattığı mukaddes emanet olarak gören bir anlayışla siyasetimizi icra etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.




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