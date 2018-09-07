(Özel Haber) Millet Bahçesi’nin altına otopark da inşa ediliyor

Gençlik Spor Bakanlığı’na ait tesislerin devri için talepte bulunan Büyükşehir Belediyesi, meydanın altına ise 450 araçlık bir otopark inşa edecek. Meydanda şifalı termal suların aktığı çeşmeler de olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, harika bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Atatürk Stadyumu’nun olduğu bölgeye yeni bir proje hazırladık. Önce Sayın Cumhurbaşkanımıza göstermek istiyorum. Şu an itibari ile bir meydan olarak kullanılıyor zaten. İnsanlar spor yapıyor, siyasi partiler etkinliklerini yapıyor ve farklı organizasyonlar da yer alıyor. Yağlı güreş organizasyonu var şimdi onu yapacağız. Fakat biz asıl orayı zemini yükseltip, altına 450 araçlık otopark yapıp üstünü ciddi bir manada meydan ve Millet Kıraathanesi olarak yapmayı düşünüyoruz. Bu gerçekten harika bir proje. Ayrıca bizim sıcak su bölgemiz orası, sıcak şifalı termal su çeşmeleri yapacağız. Bursa’yı sembol edecek sıcak su çeşmeleri yapacağız. Millet gelsin, şifalı sulardan elini yüzünü yıkasın, gelen turistler o anıtsal yapıların önünde fotoğraflarını çeksin. Kısacası mükemmel bir proje hazırladık. Projemiz bitti, ama projeleri hemen hayata geçirip "ya keşke bunu daha önce detaylı düşünseydik" dememek için biraz daha sindire sindire yapmaya çalışıyoruz. Orada bir kot farkı var. Yukarıdan aşağıya eğim olduğu için aynı oranda sıfırlamak mümkün değil. Her şekilde yukarıda bir farklılık kalıyor. Beton görüntü asla olamayacak. 450 araçlık otopark çıkıyor ortaya yaptığımızda. Ben bunun spor salonu tarafına doğru devam etmesini çok istiyorum. Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu ile ilgili müracaatımızı da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yaptık. Talebimiz o bölgenin de şehre otopark ve meydan olarak kazandırılmasını istedik. Zaten eski bir bina olduğu için fonksiyonunu kaybetti. İnşallah olumlu cevap gelir" diye konuştu.

Başkan Aktaş, Setbaşı Kütüphanesi’nin de önemli bir görevi yerine getirdiğini burasının yeni yüzüyle açılacağını belirterek, "Setbaşı Kütüphanesi zaten bir millet kıraathanesi formatında. Ama bu formatla beraber biz özellikle yaşlısı,öğrencisiyle, genciyle ve herkesimiyle birlikte bütün Bursa’nın hizmet alacağı bir yer olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.