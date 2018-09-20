(Özel Haber) Müdür ve muhtar okulu boyadı

Bursa'da eline fırça alıp okulu boyayan müdür takdir topluyor.

Mudanya ilçesinde Zeytinbağı Orta Okulu Müdürü Tayfun Şahin, okulun dış boya zamanı gelince boyacıdan fiyat aldı. Şahin, boyacının 8 bin lira fiyat çıkartması üzerine, yanına müdür muavini ve mahalle muhtarını da alarak okulu boyamaya başladı. Müzik öğretmeni ve çocukların fikrini alarak okulun ne renk boyanacağına karar veren Tayfun Şahin, 1 haftadır müdür yardımcısı, mahalle muhtarı ve belediye gönüllüsüyle birlikte öğrenciler dağıldıktan sonra okulu boyuyor. Okul müdürü ve yardımcıları okulun yüzde 80'ini boyayarak bitirdi. Boyaları da ilçe milli eğitim müdürünün yardımıyla alan okul müdürü, okul bütçesinden hiç para harcamadı. Çocuklar ise istedikleri şekilde okullarının boyanmasından memnun.

Şahin, “Ben bu okula 2 yıl önce geldim. Okulun eksikleri vardı, bu eksiklikleri arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle birlikte paylaştık. Okulumuzun boyaya ihtiyacı vardı. Boyacıdan fiyat istedik, 8 bin lira fiyat çıkarttı. Bu para bizde olmayınca iş başa düştü. İlçe müdürü de boya desteği sağladı. Müdür yardımcım, mahalle muhtarı, belediye çalışanı bize yardım ediyor. Az bir yeri kaldı. Bu boya işini okulda dersler bittikten sonra mesai saatlerini sonunda yapıyoruz. Öğrenciler okuldaki boyayı çok beğendi, okula keyifle girdiklerini söylüyor” dedi.

Zeytinbağı Muhtarı Süleyman Alkız ise “Müdür beyin bu konuda çok büyük katkısı oldu. Öğrenciler açısından eğitim iyi sonuçlanmaya başladı. Ben de okulun boyanmasında müdür beye yardımda bulunuyorum. Böyle bir işte gönüllü olarak çalışmak çok keyifli” diye konuştu.