(Özel haber) Müze gibi ev

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emekli bir bankacı, evini müzeye dönüştürdü.

Merkez Bankası'ndan emekli olan Mehmet Şah Tay, evinin bir bölümünü müzeye çevirdi. Evin en alt katında eski radyolardan plaklara, siyah beyaz televizyondan eski tarım aletlerine kadar bir çok antika eşyayı bulmak mümkün.

Mehmet Şah Tay aslen Diyarbakırlı, ama uzun yıllardır inegöl'de ikamet ediyor. Merkez Bankası'nda uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli oldu. İnegöl'de yaptırdığı 3 katlı evin alt katını bir müzeye çevirdi. Bu müzede elektronik aletler, tarım aletleri daha aklınıza gelebilecek bir çok şeyi görmek mümkün. Tay, bu malzemelerin bir çoğunun hurda olduğu için çöpe atıldığını belirterek, "Benim çocukluğum dedemin yanında geçti. Böyle eski eşyalar içerisinde büyüdük. O özlem ve özenti beni buralara itti. 30 yıldır bulduğum eski olan herşeyi değerlendirmeye çalışıyorum. Burada bulunan eşyalar antikadan öte, hurdadan topladığım şeyler. Bunların ziyan olmasının önüne geçiyorum. 20 radyom var. Plak var, gramafonum var. Ev aletleri çok. Diyarbakır yöresine ait bir çok halı var. Kılınç, tüfek, tabanca çiftçilikte kullanılan malzemelerimiz var. Eski teraziler, lambalar, siyah beyaz televizyon, gümüşlükler, eski sandıklar, yayık var. Bunların hiç birini satmayı düşünmüyorum. Belki dışarıda birileri için fazla değerli olmayabilir, ama benim için hepsinin ayrı bir kıymeti var" dedi.

Eskiden kullanılan koltuk takımları, yatak odası takımları, yüz yıllık halılarla evine farklı bir görünüm kazandıran Mehmet Şah Tay, zamanın büyük bölümünü burada geçirmekten mutlu olduğunu ifade etti.