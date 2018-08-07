(Özel Haber) Okul bekçisinin zor sınavı

Eli sopalı gençler ve polis ekipleri okulun etrafını sarıp saatlerde hırsız aradı. 2 saat sonra gürültüye uyanıp kapıyı açan genç hizmetli, kendisini hırsız sanan mahalleli ve polis ekiplerini inandırabilmek için uz un süre çaba sarfetti. Okul Müdürü ve Müdür yardımcılarının isimlerini söylemesine rağmen ikna olmayan polis gencin telefonundan müdürü arayarak bilgi verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesinde bulunan Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Mudanya ilçesinde ikamet eden okulda hizmetli olarak çalışan Gökhan Çetiner (28) gece geç saate kadar şehir merkezinde kalınca eve gitmek yerine okulda kalmayı tercih etti.

Gece yarısı okula giren genç hizmetliyi gören mahalle sakinleri hırsız zannedince ortalık karıştı. Ellerinde sopalarla okulun etrafını saran vatandaşlar bir yandan da polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada hizmetli odasında kalan Gökhan Çetiner uykuya daldı.

Okulun giriş ve çıkışlarını kapatan polis ekipleri ve vatandaşlar demir kapıların üzerinden atlayarak okul bahçesine girdiler. Uzun süre bahçede açık cam ve pencere arayan ekipler tam kapıyı kırmak üzereyken gürültüye uyanan Çetiner kapıyı açarak dışarıya çıktı. Polisleri ve vatandaşları görünce büyük bir şok yaşayan Çetiner, hırsız olmadığını ispatlamak için uzun süre çaba sarfetti. Polise verdiği ifadede evinin Mudanya ilçesinde olduğunu sabah okulu çok erken saatte açtığı için eve gitmek yerine okulda kaldığını söyledi. Polis ikna olmayınca genç hizmetliye okulda çalışan müdür ve müdür yardımcılarının ismini sormaya başladı. Bir ara okul müdürünün ismini unutan genç zor anlar yaşadı. Polis daha sonra Gökhan Çetiner’in okulda görevli olup olmadığını teyit etmek için okul müdürünü aradı. Şahsın okulda çalıştığı ortaya çıkınca toplanan mahalleli ve polis ekipleri normale döndü. Görevli gence resmi dairelere canı istediği zaman özellikle gece yarısı mesai saatleri dışında kafasına göre girip çıkamayacağını anlatan polis ekipleri daha sonra okuldan ayrıldı. Gökhan Çetiner, toplanan mahalleliden ve polis ekiplerinden özür diledi.