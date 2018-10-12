(Özel Haber) Öldü diye bırakılan Libyalı asker Bursa'da ayaklandı

Libya'da yaşanan savaşta boynundan ve omuriliğinden aldığı kurşunla öldü diye bırakılan asker Bursa'da sağlığına kavuştu.

Libyalı asker 25 yaşındaki Salih Mufth İbrahim İsa, girdiği çatışmada boynundan ve omuriliğinden vuruldu. Öldü diye bırakılan Saleh, çevredekiler tarafından yaşadığı fark edilince hastaneye kaldırıldı. 50 gün yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veren İsa, kendine geldiğinde ise ne yürüyebiliyordu, ne de ellerini kullanabiliyordu. Ailesi tarafından Türkiye'ye getirilen İsa, Bursa'da yürümeye ve ellerini kullanmaya başladı. Tedavisinin her geçen gün iyiye gittiğini belirten Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurten Küçükçakır, “Salih İsa, Libya'daki savaş esnasında beyninden ve omuriliğinden yaralanınca öldü sanılmış. Daha sonra çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılmış. 50 günlük yoğun bakım sürecinin ardından ellerini, kollarını ve bacaklarını kullanamadığı fark ediliyor. Hasta yakınlarının araştırmaları sonrası Bursa'daki kliniğimizde getirildi. Bizde yaklaşık 1,5 aydır yoğun rehabilitasyon programı uyguluyoruz. Robotik rehabilitasyon ve fizyoterapistler eşliğinde yaptığımız tedavilere kısa sürede mesafe kaydettik” diye konuştu.

Kendi başına hareket edemeyen Salih İsa'nın kendine olan inancının da yüksek olduğunu ifade eden Küçükçakır, “Baş tutması ve oturma dengesini toparladı. Özellikle gövde ve bacak kasları güçlendikçe küçük destekle kendi başına yürüyebiliyor. Yaklaşık 1 ay sonra kendisini yürüyerek taburcu edeceğimizi düşünüyorum” dedi.