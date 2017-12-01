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01 Aralık 2017 09:34

(Özel Haber) Ormana moloz döken firmaya 355 bin lira ceza

Bursa’da moloz ve kayaları ormanlık alana dökerek onlarca ağaca zarar veren firmaya 355 bin TL’lik para cezası kesildi.

(Özel Haber) Ormana moloz döken firmaya 355 bin lira ceza

01 Aralık 2017 09:34


Bursa’da hafriyat kamyonlarının Demirtaşpaşa Barajı yakınlarında bir taş ocağından aldığı moloz ve kayaları ormanlık alana dökmesi tepki çekti. Kamyonların yükünü ağaçlık alana boşaltması sonucu onlarca ağaç zarar görürken, çevre halkı da yaşanan bu duruma isyan etti. Vatandaşların büyük tepkisini çeken olayın ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan kontrollerde firmanın izinli sahanın sınırlarını 78 bin metrekare aşarak hafriyat döktüğü tespit edilerek, Orman Kanunu’na muhalefet sebebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. İlgili firma hakkında 6831 sayılı Kanun’a istinaden 183 bin 817 TL idari para cezası, ağaçlandırma giderine istinaden ise 172 bin 100 TL tazminat zabtı tutulduğu bildirildi. Öte yandan, firmaya ait kamyonların moloz ve kayaları döktüğü alanın girişi kapatıldı.




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