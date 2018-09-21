(Özel Haber) Ormanda kayboldu, ekipler saatlerdir onu arıyor

Bursa'da oğluyla birlikte tarlaya giden 76 yaşındaki adam kayboldu. Aile fertlerinin kendi imkanlarıyla bulamadığı 7 çocuk babası için tüm ekipler ormanda seferber oldu.

Olay Keles ilçesi Yağcılar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Bayhan (76) dün sabah 09:00 sıralarında oğlu ile birlikte tarlaya gitti. Oğul Bayhan, yaşlı adamı bıraktıktan sonra kendi bahçesine gitti. Bir daha kendisinden haber alınamayan Ahmet Bayhan, akşam saatlerine kadar eve dönmeyince gece saatlerinde arama çalışmaları başlatıldı.

İlk etapta yaşlı adam için seferber olan köylüler kendi imkanları ile bulamayınca arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen JAK, AFAD, AKUT, YAK, ANKA arama kurtarma ekipleri Alzheimer hastası Ahmet Bayhan'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 24 saattir kayıp olan yaşlı adamın arama çalışmalarına köylüler de katılırken, ekipler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sabah babasını tarlaya bıraktığını daha sonra haber alamadığını söyleyen İsmail Bayhan,” Babamı tarlaya bıraktım, sonra kendi bahçemize gittik dönüşte köye gelmemiş. Ben saat 13.30 gibi tekrar köye geldim Oradan Bursa'ya gittim. Öğleden sonra annem aradı. Babamı sordu. Bir süre daha bekledik. Gelmeyince köydeki yakınlarımızla aramaya başladık. Sonra da jandarmaya haber verdik. Babam Alzhemir hastası daha önce de Bursa'ya çıkıp geliyordu. Bütün kurtarma ekipleri ile buradayız. Aramaya devam edeceğiz” dedi.