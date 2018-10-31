(Özel Haber) Oto tamircide patlama: 3 yaralı

Bursa'da bir oto tamircisine patlamanın ardından çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz P.'nin işyerinde bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın ardından işyeri alev alev yanmaya başladı. Bu sırada iş yerinde bulunan çalışanlardan isimlerinin Yasemin, Ahmet ile Metehan olduğu öğrenilen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.