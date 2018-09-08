(Özel Haber) Panoramik müzeye giren dünya şehirlerinin başkanları kendinden geçti

692 yıl önce Bursa’nın fethinin 360 derece panoramik olarak canlandırıldığı müzeyi gören yabancı davetliler şaşkınlığını gizleyemedi. Açılış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekleyen müze Bursa turizmine de büyük değer katacak.

Osmangazi Belediyesi’nin en önemli projelerinden olan 1326 Fetih Müzesi’nde günlerce saklanan 3 boyutlu görüntü ilk kez İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Müzenin açılışına günler kala Dünya Tarihi Kentler Birliğinin toplantısı için 21 ülke 40 şehirden Bursa’ya gelen çeşitli ülkelerin belediye başkanları müzede şaşkınlığını gizleyemedi. Müzeyi açılışı olmadan ilk defa ziyaret eden yabancı misafirler kendilerini Bursa’nın fethi olan 1326 yılındaymış gibi hissettiklerini belirterek, hayranlıkla müzeyi uzun uzun inceleyerek bol bol fotoğraf çektirdi. Toplam 35 milyon liraya mal olan tam panoramik müzenin içine girildiği anda 1326 yılına seyahat etmiş hissi yaşanıyor. Teknolojisiyle ünlü Japonya’dan Bursa’ya gelen misafirler ise müzeye ilk girdikleri anda çıkarttıkları seslerle müzenin ne kadar gerçekçi ve başarılı olduğunu hayranlıklarıyla belli etti.

Dünya Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kodawa, Japon heyet, İran Şiraz Belediye Başkanı Heidar Eskandarpour ve dünyanın bir çok ülkesinden yabancı konuklar müze ziyarete açılmadan ilk defa gezdi.

Müzeyi gezdikten sonra hislerini anlatan Dünya Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kodawa, “Dünya Tarihi Kentler Birliği, toplantısı için Bursa’da bulunmaktayız. Biz bu binayı gördükten sonra anladık ki Bursa tarihi yapılara ve tarihine önem veriyor. Gerçekten harika bir yer olduğunu düşündüm. Şimdiki zaman ile o zaman başka ama ben o kubbeye girdiğim zaman kendimi o zamana ışınlanmış gibi hissettim” dedi.

Şiraz Belediye Başkanı Heidar Eskandarpour da şunları söyledi:

“Bursa şehrinin bizi bir defa daha şaşırttığını ifade etmek isterim. Kubbeye çıktığımız da çok şaşırdık. Çok da gururlandık, aynı zaman da çok muhteşem. Fetih gününü burada görmekten dolayı çok heyecanlandık. Umarım tarihî Şîraz şehrinin vatandaşları da buraya gelip buradaki güzel müzeyi ziyaret eder ve Bursa ile Şiraz arasında turist alışverişi gerçekleşir” diye konuştu

Öte yandan mehter takımı ve kılıç kalkan ekibi müzede gösteri sundu.