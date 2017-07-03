(Özel Haber) Papağanlara dondurmalı serinlik

Uzun yıllardır papağan ticareti ve terbiyeciliği yapan Kerim Altuntabak, eğittiği papağanlara tek komutla istediği hareketi yaptırıyor. Elinde bulunan papağanı avcı şahinler gibi havaya fırlatan ve ağaca konan papağanı tek işaretiyle eline konduran Altuntabak, izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Yıllardır papağanlarla iç içe olan Altuntabak, terbiye ettiği papağanları Türkiye’nin her yerine satıyor. Güney Amerika ve Avusturulya’dan ihraç ettiği papağanları eğiterek tanesini bin ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satan Altuntabak’ın papağanlarını kuşseverler almak için sıraya giriyor.

Papağanlarda 7 yaşındaki çocuğun beyin yapısı olduğunu ifade eden Kerim Altuntabak, "Uzun yıllardır papağan terbiye ediyorum. Verdiğim eğitimlerle papağanları tek komutla yanıma çağırabiliyorum. Onlara ölü taklidi yaptırabiliyorum. Onlarla çocuklarım gibi ilgileniyorum. Bu sıcak günlerde sıcaktan bunalan papağanları dondurmayla serinletiyorum" dedi.