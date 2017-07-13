Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bursa
  •  » (Özel Haber) Parkta Bayılan Yaşlı Adamın Imdadına Yoldan Geçen Hemşire Yetişti
13 Temmuz 2017 09:37

(Özel Haber) Parkta bayılan yaşlı adamın imdadına yoldan geçen hemşire yetişti

Bursa’da, parkta çimenlerin üzerinde baygın halde yatan yaşlı adamın imdadına, oradan geçen bir hemşire yetişti.

(Özel Haber) Parkta bayılan yaşlı adamın imdadına yoldan geçen hemşire yetişti

13 Temmuz 2017 09:37


Olay, merkez Osmangazi Altıparmak semtinde meydana geldi. Vatandaşlar, çimenlerin üzerinde bir kişinin baygın yattığını fark etti. Vatandaşların yardımıyla kendisine gelen, ama yerinden kalkamayan yaşlı adamın imdadına yoldan geçen bir hemşire yetişti. Hemşire, yerde yatan adama ilk yardım yapmak istedi. Adının Mustafa Ç. olduğunu belirten adam, kendisini köpeklerin ısırdığını, bacaklarının tutmadığını söyledi. Mustafa Ç, "Köpekler beni ısırdı, hâlâ bekliyorlar. Onlar gitmeden kalkamam, köpekler gitsin, sonra ambulansa geçerim" dedi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çakır’ın hayal gördüğünü, bacaklarında köpek ısırma izi olmadığını söyledi. Sağlık ekipleri tarafında ilk müdahalesi yapılan Çakır olay yerinden ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!