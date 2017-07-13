Olay, merkez Osmangazi Altıparmak semtinde meydana geldi. Vatandaşlar, çimenlerin üzerinde bir kişinin baygın yattığını fark etti. Vatandaşların yardımıyla kendisine gelen, ama yerinden kalkamayan yaşlı adamın imdadına yoldan geçen bir hemşire yetişti. Hemşire, yerde yatan adama ilk yardım yapmak istedi. Adının Mustafa Ç. olduğunu belirten adam, kendisini köpeklerin ısırdığını, bacaklarının tutmadığını söyledi. Mustafa Ç, "Köpekler beni ısırdı, hâlâ bekliyorlar. Onlar gitmeden kalkamam, köpekler gitsin, sonra ambulansa geçerim" dedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çakır’ın hayal gördüğünü, bacaklarında köpek ısırma izi olmadığını söyledi. Sağlık ekipleri tarafında ilk müdahalesi yapılan Çakır olay yerinden ayrıldı.