(Özel Haber) Ramazan davullarını balkonda yapıyor

Bursa’da yaklaşan Ramazan ayı öncesinde davulcuların mesaisi yoğun geçiyor. Müzisyenlik yapan 43 yaşındaki 2 çocuk babası Bülent Arpat da Ramazan davulu yapıyor. 20 yıldır davul çalan ve 3 yıl önce davulunu tamir ettirmeye usta bulamayan Arpat, bu yüzden yapım işine girdi. Zamanla kendini geliştiren Arpat, her kesimin istediği türde davul yapabiliyor. Arpat, Ramazan ayı öncesinde yoğun mesai harcıyor. Atölyesi olmadığı için davulları evinin balkonunda yapan Arpat, bu iş için en az 2 gününü harcıyor. İşini büyük bir zevkle yapan Arpat, Ramazan ayı öncesinde çok talep aldığını söyledi.

Davul imalatına başladığı günü anlatan Arpat, “Bir gün davulum patladı. Yaptırmak için usta bulamadım. Daha sonra kendim yapınca güzel oldu. 20-25 senedir davul çalıyorum, 3 senedir kendim yapıyorum. Davulu dükkanım olmadığı için evimin balkonunda yapıyorum. Ramazan’da davul adetimiz var. Davul çalan arkadaşlarım var. Onların tadilatlarını da yapıyorum. Tonlarda güzel olunca herkesin işini görüyorum” dedi.

En iyi davulun ceviz ağacından olduğunu ifade eden Arpat, “Eskiden keçi ve oğlak derisinden oluyordu, şimdi plastikler var. Yağmur ve sıcaktan koruyor. Problem olmuyor. 20 sene içerisinde davul yapmadığım için kendime hayret ediyorum. 3 senedir davul yapıyorum. Kendi çaldığın enstrümanı kendin yapıyorsan daha iyi oluyor. Bütün malzemelerini kendin seçiyorsun” diye konuştu.