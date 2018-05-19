(Özel Haber) Ramazanda 1350 derece derece sıcakta ekmek mücadelesi

Bursalı demir döküm işçileri, insanların Afrika sıcaklarından bunaldığı sıcak bu günlerinde, bin 350 derecelik ocaklarda şelale gibi akan erimiş demirlerle mücadele ederek ekmek parası kazanıyor. Sıcak hava ve çalışma ortamlarına rağmen orucu da bırakmayan işçiler, boş vakitlerinde ise soluğu doğal klima olarak gördükleri kapının önünde alıyor.

Beşevler Küçük Sanayi Sitesi mevkiindeki dökümhanelerde hummalı çalışmalar yazın da devam ediyor. Kok kömürüyle kızdırılan dev ocaklarda, su gibi eritilen madenleri toprakla sıvanmış potalara dolduran dökümcüler, kıvılcımlar saçan kırmızı kor halindeki bu eriyikleri kalıplara döküyor. Belli bir süre sonra donan maden eriyikleri soba ve mazgal gibi kullanım haline gelince kum kalıplardan çıkarılıyor.

64 yaşındaki döküm ustası Hacı Ahmet Yıldırım, 51 yıldır bu işi yaptığını dile getirerek, “Bizim mesleğimiz çok ağırdır. Hele ramazan ayında ekmeğimizi çıkartmak için bu işi yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Biz burada 70-80 derece sıcaklığa dayanıyoruz. Bin 500 dereceye yakın madenin karşısında duruyoruz. Biz çalışırken eriyoruz. Ben yine de mesleğimi severek yapıyorum. Ama bizden sonraki nesil bunu yapamaz. Kiminin beli ağrıyor, kimisi bel fıtığı. Hepsi hastalıklıdır. Benim sağlığım çok şükür yerinde” diye konuştu.

“Torunlarımı da okutmak için bu mesleği yapıyorum”

İnsanın bu işe kendisini hazırlaması gerektiğini belirten demir döküm ustası Hacı Ahmet Yıldırım, “Ramazan ayında gayet zor oluyor. Rahat yaşamak için ramazan da olsa bunu çekmek zorundayız. 7 tane torun sahibiyim. Ben bu işi "çocuklarım yüksekokullar okusun" diye yaptım. Benim kızımın bir tanesi muhasebeci, oğlumun birisi de polis oldu. Bir diğeri de mühendis. Torunlarımı da okutmak için halen bu mesleği yapıyorum” dedi.

13 yaşından beri bu işi yapan bir başka demir döküm ustası 60 yaşındaki Ahmet Ataş, “İşimi severek yapıyorum. Fakat yazın, bilhassa ramazanlarda bizim işimiz çok zor oluyor. İçerisinin sıcaklığı 80 dereceyi buluyor. Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Bursa’da bu şekilde çalışan 20 arkadaş vardır. Biz her gün çeşitli firmaların işlerini burada yapıyoruz” ifadelerini kullandı.