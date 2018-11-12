(Özel Haber) Robotla sıfır hatalı diz ve kalça ameliyatı

Dr. Kayhan Turan, robotik cerrahi ile diz ve kalça ameliyatlarının 0,1 milimetre hata payıyla yapılabildiğini söyledi.

Yaşlılığa bağlı veya başka sebeplerle oluşan eklem hasarlarının protez ile giderilebileceğini ifade eden Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi Dr. Kayhan Turan, en büyük problemin ameliyatlardaki hata payı ve ameliyat sonrası olduğunu söyledi. Ancak robotik yöntemle hata payının asgariye indirildiğini belirten Op. Dr. Kayhan Turan, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin ve hayat kalitesinin de arttığına dikkat çekti. Kayhan Turan, “Avrupa ve Amerika'da ‘altın standart' haline gelen robotik diz cerrahisi ameliyatı, Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Protez ameliyatlarının başarılı olması için protezin diz eklemine doğru yerleştirilmesi çok önemli. Protezin elle yerleştirildiği klasik ameliyatlarda doktorun tecrübe ve becerisine göre hata payını artar veya azalır. Robotik diz cerrahisinin en önemli özelliği, hata payını 0,1 milimetre gibi asgari seviyeye indirmesidir. Hatta cerrahın hata yapmasına bile izin vermez" dedi.

Robotik cerrahi yöntemde evvela hastanın 3 boyutlu diz görüntüsünün bilgisayara yüklendiğini belirten Turan, "Hassas dijital ölçümlerle özel hazırlanan, kemik yapısına çok benzeyen protez hastaya en uygun şekilde yerleştirilir. Ayrıca eklemin sadece sorunlu kısmının yenilenmesine imkan tanıdığı için sağlıklı doku ve kemiği korumuş olur. Klasik ameliyatlara nazaran daha küçük kesi ile iyileşme süresi kısalır. Protezin hastaya en uygun şekilde yerleştirilmesi sayesinde ameliyat sonrası dizlerin tam bükülmesi de mümkündür. Bu da hastanın dizini daha doğal hissetmesini, günlük hayata kolay dönüşünü sağlar” diye konuştu.

Total diz protezi ameliyatının Türkiye'de sadece Bursa'da yapıldığını ifade eden Turan, “Eklem protez ameliyatlarında hastaya özgü cerrahi planlanmayı sağlayan ve hata payını minimuma indiren robotik cerrahi, hastaların ilk tercihi oluyor. Bursa'daki robotik diz ve kalça protezi ameliyatlarının SGK anlaşmalı olarak yapılabilmesi, dar gelirli SGK'lı hastaların yüksek standarttaki bu yöntemden faydalanmasını sağlıyor. Bursa Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi de robotik teknoloji uygulamasını Türkiye'de hastalarının hizmetine sunan ilk ve tek hastane oldu” şeklinde konuştu.

Bursa'da gerçekleştirilen bu teknolojinin Avrupa'ya örnek olduğunu belirten Turan, İsveç'ten gelen hekimlerin robotik cerrahiyle yapılan diz ve kalça protez operasyonlarını yakından incelediğini söyledi.