(Özel Haber) Sevgi Evleri'nde kalan engelli çocukların hasat vakti

Bursa'da Sevgi Evleri'nde kalan engelli çocuklar, organik olarak ekip biçtikleri sebze ve meyveleri hasat etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl ilçesindeki Yenice Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan çocuklar ekip halinde yetiştirdikleri sebzeleri hasat etti. Çocuklara üretme alışkanlığı kazandırmak isteyen müdürlük, onlara tarla vererek, sebze yetiştirmelerini sağladı. Çocuklar gözleri gibi bakıp yetiştirdikleri ürünlerinin hasadını büyük bir mutluluk içinde yaptı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş yaptığı açıklamada, "İnegöl ilçesindeki Yenice Rehabilitasyon Merkezi'nde 13-18 yaş arası 82 çocuk kalıyor. Öğrencilerimiz biz de üretebiliriz diyorlar. Bakanımızın talimatıyla çocuk sitelerimizde çocuklarımızın belli bir takım konularda üretime geçmeleri istendi. Biz de bu uygulamayı başlattık. 500 metrekarelik alanda engelli öğrencilerimiz önce toprağı tımar etti. Daha sonra buraya fasulye ve salatalık ekip, onları elleriyle büyük bir özenle sulayıp büyüttü. Şimdi de bunların hasadını yapıyorlar. Yeter ki engel gönüllerde ve kalplerde olmasın, bütün engelleri aşabiliriz. Şu anda tarımla engelleri aşabiliyoruz. Yaz sebzeleri bittikten sonra kışlık sebzelerimizi ekip yetiştirecekler" dedi.