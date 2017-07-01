(Özel Haber) Sıcaktan bunalan yüzlerce kaplumbağayı ekmekle besliyor

40 derece sıcakta yiyecek bulmakta zorlanan yüzlerce kaplumbağanın imdadına 57 yaşındaki Adnan Aydemir yetişti. Aydemir, iki gün arayla geldiği Botanik Park’taki gölde bulunan yüzlerce kaplumbağayı ekmekle besliyor.

Hafta sonu rekor sıcakların beklendiği yurdun bir çok kesiminde vatandaşlar serinlemenin yolunu parklarda bulunan ağaçların altında buluyor. Sıcak havalardan bunalan Bursalı Adnan Aydemir de serinlemek için geldiği Soğanlı Mahallesi’nde bulunan Botanik Park’ın içerisinde bulunan bir göldeki kaplumbağa, ördek ve martıları gün boyu ekmekle besliyor. 2-3 günde bir hayvanları beslemek için göle geldiğini ifade eden Aydemir, “Bu havada her taraf yanıyor. Ağaçların altında temiz bir hava var. Buraya 2-3 günde bir canım sıkıldıkça geliyorum. Sıcaktan yiyecek bulamayan hayvanları besliyorum, gidiyorum. İnsanlar vakit buldukça buralara gelsinler. Hayvanlarla konuşmak iyi geliyor. Bu hayvanlara bizler yem vermemiz gerekiyor” diye konuştu.