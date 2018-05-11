(Özel Haber) Su kanalında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Nilüfer Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan su kanalından havlama sesi duyan vatandaşlar, itfaiye ve veteriner ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, dereye inmeden köpeği uyuşturucu iğne ile sakinleştirdi. Daha sonra dereye halatlar yardımı ile inen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye kurtarma ekipleri, köpeği yakalamak için uzun uğraş verdi. Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de yardımı ile köpek su kanalından çıkarıldı. Köpek, hayvan barınağında bakıma alındı.