(Özel Haber) Suç makinelerine 24 saatlik nefes kesen operasyon

Şehir merkezinde özellikle de üniversite gençlerinin yoğunlukta olduğu Görükle yerleşkesinde gençleri zehirleyen haklarında toplam 47 yıl 4 ay hapis cezası ile 64 bin lira para cezası bulunan 4 kişi nefes kesen operasyonla yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurlarıyla birlikte yakalanmasına ve hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak başta olmak üzere muhtelif suçlardan kaydı bulunan şahısları yakalamak için Bursa merkezi ve çevre ilçelerini kapsayan geniş çaplı operasyon yaptı.

24 saat süren operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti başta olmak üzere 11 ayrı suçtan araması ve hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö., uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.N., uyuşturucu ticareti başta olmak üzere 4 ayrı suçtan araması, ve hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 62 bin tl para cezası bulunan L.G. ile 6 farklı suçtan araması ve hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile bin 400 lira para cezası bulunan M.R. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda yüklü miktarda metamfetamin, sentetik kannabinoid ile ruhsatsız tabancalar bu tabancalara ait fişekler ile sahte araç plakaları ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından cezaevine gönderildi.