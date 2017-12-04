(Özel Haber) Suriyeli ailenin evi bir haftada dördüncü kez yandı

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Şevketiye Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Ali Ahmet ve 6 kişilik ailesinin yaşadığı bodrum kattaki dairede yangın çıktı. Binadan alevler yükseldiğini gören komşuları, itfaiye ve polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için çalışma başlatırken, polis de çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri, bir koltuğun yandığı evdeki yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede aynı evin bir hafta içinde dördüncü kez yandığı ve yanan malzemelerin çatıya çıkarıldığı tespit edildi. Bir görgü şahidi, polise verdiği ifadede sokaktan geçen birinin binanın bodrum katına cam şişe attığını ve ardından yangının başladığını belirtti.

Evden taşınmak isteyen Suriyeli aile, sağlam kalan eşyalarını taşımak için polisten güvenlik tedbiri alınmasını istedi. Polis ekipleri aileye yardımcı olmak için olay yerinde kalırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.