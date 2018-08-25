Diğer
Kategoriler
25 Ağustos 2018 09:25

(Özel Haber) Tarihi manastırları arkeologlar yerine defineciler kazıyor

Uludağ’da bulunan onlarca manastır define avcıları tarafından talan ediliyor.

(Özel Haber) Tarihi manastırları arkeologlar yerine defineciler kazıyor

25 Ağustos 2018 09:25


Uludağ’ın farklı bölgelerinde bulunan ve her biri binlerce yıllık toprak altında kalmış manastırlar, define avcıları tarağından kazılıyor. Definecilerin yaptığı kazılar sonucunda duvar ve kemerleri gün yüzüne çıkan tarihi manastırların hala yıkılmadığı görülüyor. Uludağ’ın Bursa yüzüne bakan eteklerinde bulunan tarihi manastırlar, köylerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için tehlike arz ediyor. Definecilerin kazdığı çukurlar o kadar derin oluyor ki, hayvanlar çukurlara düşüp telef oluyor. Bölge halkı Uludağ’da bulunan tarihi manastırların defineciler tarafından değil de yetkililer tarafından kazılıp turizme kazandırılmasını istiyor.


Fidyekızık’ta bulunan manastır da defineciler tarafından kazılmış durumda. Definecilerin yaptığı metrelerce derinlikteki çukurlar ise dikkat çekiyor. Manastırın tarihi duvar ve kemerlerinin toprak altında kalmasına rağmen yıkılmadığı görülüyor.


Uludağ’da manastırların bulunduğu bölgelerde yıllarca çobanlık yapan Fidyekızık Koperatifi Başkanı Ahmet Gültekin, “Uludağ’da bulunan manastırlar defineciler tarafından tahrip edilmekte. Yetkili kurumların bu manastırları gün yüzene çıkarması gerekiyor. Uludağ’da çok sayıda manastır olduğu söyleniyor. Ben bu manastırların 20 tanesinin yerini biliyorum. Çünkü ben bu bölgelerde yıllarca çobanlık yaptım. Çoğunu defineciler kazarak tahrip etti” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç